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Голкипер «Кингз» Куик вышел на третье место по победам среди американских вратарей в НХЛ

Голкипер «Кингз» Куик вышел на третье место по победам среди американских вратарей в НХЛ
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Голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик отразил 16 из 18 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2).

Эта победа стала для 37-летнего вратаря 370-й в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Куик обогнал Тома Баррассо (369) и вышел на третье место по этому показателю среди всех американских вратарей в истории НХЛ.

На втором месте по победам в регулярных чемпионатах НХЛ среди голкиперов, родившихся в США расположился Джон Ванбисбрук (374). Рекорд американских вратарей по победам принадлежит Райану Миллеру (391).

Куик является двукратным обладателем Кубка Стэнли и серебряным призёром Олимпиады-2010.

Напомним, в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу в матче одержали «короли» со счётом 3:2.

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