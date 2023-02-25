«Агент должен заткнуться». Торторелла про слухи о возможном обмене форварда «Филадельфии»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла остался очень недоволен публичной критикой со стороны агента нападающего «Флайерз» Джоэля Фараби. Агент выразил недовольство ролью форварда в команде, проводящей слабый текущий сезон в НХЛ и заявил о желании Фараби покинуть клуб.
«Для меня это новость. Его агент пожаловался? Вот что это такое? Он внезапно всплывает в СМИ со своими недовольствами относительно Джоэля? О, ради бога. Агенты должны просто заткнуться и не вмешиваться в дела команды», — цитирует Тортореллу Sportsnet.
Фараби в текущем сезоне провёл 60 матчей, в которых набрал 26 очков — забросил девять шайб и отдал 17 результативных передач. 23-летний нападающий считается кандидатом на обмен в дедлайн НХЛ. В прошедшее межсезонье форвард перенёс операцию по замене позвоночного диска.
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