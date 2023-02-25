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Защитник Романов слёта отправил шайбу в собственные ворота, которые защищал Сорокин

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забил гол в собственные ворота в матче с «Лос-Анджелесом» (2:3).

Романов боролся на пятачке с форвардом «Кингз» Филлипом Дано и после рикошета от голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина защитник неудачно ударил по шайбе слёта, которая залетела в ближний угол собственных ворот. Гол записали на Дано.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету Романова 17 (1+16) очков в 61 матче с показателем полезности «+1».

Напомним, в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу в матче одержали «короли» со счётом 3:2.