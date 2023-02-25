Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Романов слёта отправил шайбу в собственные ворота, которые защищал Сорокин

Защитник Романов слёта отправил шайбу в собственные ворота, которые защищал Сорокин
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забил гол в собственные ворота в матче с «Лос-Анджелесом» (2:3).

Романов боролся на пятачке с форвардом «Кингз» Филлипом Дано и после рикошета от голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина защитник неудачно ударил по шайбе слёта, которая залетела в ближний угол собственных ворот. Гол записали на Дано.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету Романова 17 (1+16) очков в 61 матче с показателем полезности «+1».

Напомним, в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу в матче одержали «короли» со счётом 3:2.

Новость по теме
Романов получил травму после попадания шайбы в пах. Рикошет привёл к победному голу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023