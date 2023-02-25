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Генеральный директор «Амура»: сезон завершён не так, как нам хотелось

Генеральный директор «Амура»: сезон завершён не так, как нам хотелось
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Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь подвёл итоги сезона в исполнении хабаровского клуба. «Амур» закончил сезон на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

«Что сказать? Сезон завершён, завершён не так, как нам хотелось. Но, как бы банально ни звучало, это спорт. Сегодня мы поставили хорошую точку. Даже, наверное, многоточие.

Дальше нам предстоит провести анализ сезона и сделать правильные выводы, и мы обязательно будем держать вас в курсе всех новостей. В том числе и я в этом канале. Но это будет позже. А сегодня всех с победой, и огромное вам спасибо за поддержку!» — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

В заключительном матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» одержал победу в дальневосточном дерби с «Адмиралом» со счётом 3:2.

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Теги Хоккей КХЛ ХК Амур •••

Заглавное фото: Официальная страница «Амура» во «ВКонтакте»

Источник: «Чемпионат»

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