Главный тренер «Амура» подвёл итоги сезона в исполнении хабаровского клуба

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвёл итоги сезона в исполнении хабаровского клуба. В последнем матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» обыграл «Адмирал» со счётом 3:2.

«Очень важно было сегодня перед своими болельщиками хоть чуть-чуть загладить вину, что мы не попали в плей-офф. На этом я делал акцент после игры во Владивостоке: прежде всего, это честь клуба, который делает много для вас, игроков. И честь наших болельщиков, которые обеспечивают нам одну из лучших заполняемостей в чемпионате, поддержка помогала нам и гнала вперёд на протяжении всего сезона. Наша команда поблагодарила наших болельщиков победой.

Ещё раз хочу сказать спасибо нашему руководству, губернатору, который на каждой нашей игре присутствует, как обычный болельщик. Хочу сказать спасибо и директору клуба, была проведена огромнейшая работа. Да, у нас есть ошибки, которые нужно исправлять. Но будущее у этого клуба хорошее, всё будет хорошо», — цитирует Епанчинцева официальный сайт КХЛ.

«Амур» по итогам сезона занял десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.