Главный тренер «Адмирала»: было бы круто сыграть с Хабаровском в плей-офф

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в последнем матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ и выразил сожаление, что хабаровский клуб не попал в плей-офф.

«Хорошая, боевая игра. Как и все игры в дальневосточном дерби. Старались, молодцы. В третьем периоде моменты были, могли перевести в овертайм, но ничего. Жаль, что так и в большинстве так ни разу и не поиграли за весь матч, ну, что сделаешь. Как есть, так есть. Будем восстанавливаться, готовиться к плей-офф.

Произвели ротацию, посмотрели в деле других ребят и другие сочетания. Дали сыграть тем игрокам, кто в последнее время редко попадал в состав. Лидеры отдыхали? Не люблю это слово. Они тренировались.

Предпочтительный соперник в плей-офф? На Востоке настолько ровные команды, все сильные. Мы не выбираем соперника, кто будет, тот и будет. От нас уже мало что зависит. Я так понимаю, что либо Омск, либо Уфа. До кого ближе лететь? Да перестаньте, мы уже так налетались, один час меньше или больше, значения не имеет. То ли дело в Хабаровск — сел и сразу прилетел. Было бы круто сыграть с Хабаровском в плей-офф, жаль, не попал он туда. Две дальневосточные команды в плей-офф это было бы интересно», — цитирует Тамбиева пресс-служба лиги.

«Адмирал» попал в плей-офф с седьмого места конференции и начнёт матчи навылет в гостях. В сезонной серии из 10-ти матчей между дальневосточными командами победу одержал «Амур» со счётом 6-4.