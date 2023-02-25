Агент Дмитрия Орлова поделился деталями обмена его клиента из «Вашингтона» в «Бостон»

Агент Марк Гандлер, представляющий интересы российского защитника Дмитрия Орлова, поделился деталями обмена с участием его клиента. Хоккеиста выменяли из «Вашингтон Кэпиталз» в «Миннесоту Уайлд», после чего сразу отдали в «Бостон Брюинз». У Орлова после этого сезона подходит к концу соглашение с кэпхитом $ 5,1 млн. Кроме того, Гандлер оценил саму сделку с участием его клиента для каждой из сторон.

«Не в моих принципах комментировать сами переговоры. Но у нас здесь одна абсолютно простая вещь: «Вашингтон» со следующего сезона не в состоянии платить Диме те деньги, которые соответствуют его уровню. Это был единственно верный ход для «Кэпиталз», который оказался правильным и для Дмитрия. Клуб получил три драфт‑пика, перевооружившись на будущее. Дмитрий же получил шанс выиграть Кубок Стэнли в очень хорошем коллективе.

Как возникла возможность обмена в «Бостон»? «Брюинз» не являлись одним из клубов, который входил в список указанных нами, куда Дмитрий не может быть обменян. «Вашингтон» провёл тройной обмен, включая «Миннесоту», и уведомил об этом игрока. Как это обычно бывает», — приводит слова Гандлера «Матч ТВ».