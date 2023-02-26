Экс-тренер СКА объяснил, почему у команды могут возникнуть сложности в плей-офф КХЛ

Экс-тренер СКА Сергей Черкас, не считает, что СКА в первом раунде плей-офф легко пройдёт минское «Динамо».
«Серия с «Динамо» станет для СКА лёгкой прогулкой? Я бы не сказал, потому что СКА уже не в первый раз начинает плей-офф с минским «Динамо». В прошлые годы игры и в Петербурге, и в Минске проходили упорно. Плей-офф — несколько иное соревнование с точки зрения накала и самоотдачи, все команды будут играть от ножа. Мне кажется, это не будет просто для СКА.
Тем более посмотрите, как сложился последний матч СКА. Проигрывая 2:5, тренерский штаб проявил умение и мастерство, сделали шикарный камбэк, сняли вратаря. Это говорит о том, что любая команда может преподнести сюрприз — тем более в плей-офф», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
СКА и минское «Динамо» в третий раз подряд сыграют в 1/4 финала Западной конференции. Обе серии выиграли питерские армейцы — в прошлом сезоне со счётом 4-0, в позапрошлом со счётом 4-1.
- 26 февраля 2023
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