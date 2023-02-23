СКА провёл идеальный чемпионат. Но какие трудности ждут Питер в плей-офф?

Для СКА регулярный чемпионат КХЛ завершён. Команда Романа Ротенберга набрала 105 очков (у остальных клубов пока нет даже 100), стала первой в Западной конференции и в общей турнирной таблице, одержала 40 побед в основное время и забросила 243 шайбы (тоже лучшие показатели), заслуженно завоевав Кубок Континента. Армейцы быстрее всех финишировали в регулярке и теперь будут отдыхать перед плей-офф. Ещё и гостевой матч с ХК «Сочи» был перенесён на 13:00 мск, поэтому сегодняшний праздничный вечер у Питера тоже свободен. Можно немного отметить, поводов сразу несколько.

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Сочинцы, кстати, сегодня пошумели и даже вели 5:2, но умудрились завалить концовку третьего периода и уступить в овертайме. Сезон у «леопардов» получился откровенно неудачным: антирекордная серия из поражений, всего семь побед в основное время, 133 заброшенных и 248 пропущенных шайб (худшие показатели в лиге). Правда, впереди ещё два домашних матча, но шансы на плей-офф всё равно давно потеряны. Посмотрим, что собой будет представлять эта команда в следующем сезоне. Провести бы хорошую и грамотную селекцию.

Питер же, удачно слетав на побережье Чёрного моря, прошёл по дистанции практически идеально. Конечно, небольшие спады были, но разве кто-то их избежал? Случались и серьёзные травмы, лидеры порой выбывали на длительные сроки, однако со всеми трудностями в СКА справились на ура.

Безусловно, сказалась глубина состава – такой скамейки, как у СКА, нет ни у одной другой команды в лиге. Армейцы отказались от легионеров (если не считать таковыми белоруса Фальковского и омича Яшкина, выступающего за сборную Чехии). Серьёзная ставка сделана на молодёжь, которая в городе на Неве действительно раскрывается. Опять же, есть и обратные примеры, но их гораздо меньше.

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Как бы некоторые ни подшучивали над Романом Ротенбергом и ни относились скептически к его тренерской деятельности, но и его заслуга в нынешнем результате велика. Человек полностью погружён в хоккей, постоянно находится с командой, давно знает её изнутри, ещё будучи функционером. Разумеется, большую роль сыграли и высококлассные помощники главного тренера: Сергей Зубов, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Альберт Лещёв. Штаб СКА, как и состав, тоже необъятный, но регламентом это не запрещено.

СКА провёл идеальный чемпионат Фото: ХК СКА

«Здесь можно привести пример, когда мне Хабиб рассказывал, как он готовился к бою с Макгрегором. В каждом раунде выходил новый Макгрегор, свежий, который бьёт слева. С этой точки зрения это был отличный соперник для нас, мы очень довольны сегодняшней игрой с точки зрения подготовки к плей-офф», – заявил после сегодняшнего результативного матча Ротенберг.

Подготовка к плей-офф действительно удалась, но теперь главное – выступить в нём удачно. Прошлогоднее поражение от ЦСКА в семиматчевой серии точно не забыто, поэтому есть над чем задуматься и что проанализировать. Ещё и к Кубку Континента хоккеисты СКА в обход противоположной примете решили прикоснуться. Но это уже больше шутка.

Все топ-клубы однозначно разобрали и досконально изучили СКА. Тот же «Локомотив» по ходу регулярки показал, как можно обыгрывать армейцев и на какие болевые точки давить. Про ЦСКА и так давно понятно, в теории могут доставить Питеру проблем ларионовское «Торпедо» и крепкое московское «Динамо» Кудашова. А вот у минского «Динамо», как и у «Спартака» (в первом раунде команда Ротенберга сыграет с кем-то из них), шансов практически нет. Есть вопросы к центральным нападающим СКА (Хуснутдинов, Глотов, Воробьёв, Цицюра), у которых может не хватить опыта и мастерства. Прохоркин и Швец-Роговой, напомним, травмированы.

В общем, понаблюдать однозначно будет за чем, всё самое интересное только начинается. В Кубке Гагарина начнётся настоящая рубка, а жалеть армейцев и играть против тамошних звёзд мягко и аккуратно никто не будет. Поэтому СКА и Ротенберга-тренера ждёт серьёзная проверка на прочность.