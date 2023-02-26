Главный тренер «Автомобилиста» подвёл итоги победного матча с «Сибирью»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (2:0).

«Был интересный чемпионат, 68 игр, до конца интрига: кто с кем будет играть в плей-офф. По сегодняшней игре хотел сказать спасибо ребятам, что выполнили установку. Не уступили в борьбе, в желании, в азарте.

Команда идёт по сезону по нисходящей? Были проблемы с составом, выходили травмированные игроки. В декабре после перерыва не могли никак выиграть, хоть и набирали очки. Будем разбираться, смотреть, может где-то подкорректируем план подготовки. Впервые было 68 игр.

Обращал ли перед игрой внимание на таблицу? Охота было победить. Здесь очень хорошая атмосфера. Очень приятно приезжать в Новосибирск. Нужно было после двух проигрышей, чтобы у ребят появилась уверенность. Здорово, что победили.

«Автомобилист» с января всего два раза выиграл команду Восточной конференции? Наверное, в Запад надо нам перейти, чтобы выигрывать тогда. Понятно, что неприятно. Мне тоже говорили об этом. Хотя неплохие игры были. На Запад перейдём, да (смеётся).

Состояние Голышева? Надеемся, Голышев вернётся к играм. Пока он остался в Екатеринбурге, готовится по индивидуальной программе.

Как настраивал команду после прошлого поражения? Ребята вышли заряженные. Понимали, что крайняя игра. Надо показывать свою игру, которая нам нужна в плей-офф. Неприятно было проигрывать дома, но на это были причины. И тяжёлый выезд на Дальний Восток, и много нюансов.

Определились ли с вратарём на плей-офф? Мы на каждого вратаря надеемся на плей-офф. У нас три вратаря. Будем с тренером по вратарям разговаривать и определимся, кто сыграет первую игру в плей-офф. Кто будет лучше готов физически и психологически», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Благодаря этой победе «Автомобилист» потеснил «Сибирь» из первой четвёрки в таблице Восточной конференции КХЛ.