Форвард «Сибири» Литовченко: команда горела, желание было, но с реализацией не получилось

Нападающий «Сибири» Вячеслав Литовченко подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (0:2) и рассказал о причинах неудачной игры сибиряков в матче.

«Что не получилось? Не получилось забить. Игра шла до гола. Можно сказать, что неправильно в своей зоне сыграли и получили гол, который решил исход матча.

По содержанию лучший матч домашней серии? Тяжело сказать. Но однозначно лучше, чем матч с «Салаватом». Но тяжело их все сравнивать, разные соперники. В целом неплохая игра, но мы не реализовали свои моменты и допустили ошибку. Поэтому проигранный матч.

Смотрел ли в таблицу? Да там всё запутанно. И в целом нам нужна была победа, чтобы начать дома. Но, к сожалению, проиграли, и сейчас будет дальше решаться, с кем играть будем.

В первой половине матча «Автомобилист» доминировал на вбрасываниях? В первом периоде они были сильнее однозначно, лучше играли. Мы немножко скорректировали игру. Попросили крайних ребят, чтоб помогали на подборах. Потому что много шайб оставалось под ногами. Стало получше.

В прошлый раз тренер говорил, что не хватило огонька? Сегодня всё нормально. Команда горела, желание было. И всё было, но с реализацией немножко не получилось.

Брак со стороны обеих команд? Обе команды достаточно активно играли, прессинговали, заставляли ошибаться. Поэтому столько ошибок было.

После матча с «Амуром» в начале февраля до сих пор не нашли свою игру? Каждый матч — это новая игра, и она по-разному складывается. Если смотреть по результатам, кажется, что после той игры у нас резко пошло всё вниз. Но в целом там и график тяжёлый, и поездка на Дальний Восток. И когда мы первые периоды выигрываем 2:0, 3:0, то, думаю, у ребят в голове есть, что нельзя допустить того, что было с «Амуром». Но с «Барысом», к сожалению, всё равно допустили. В любом случае это ошибки в регулярном чемпионате, и мы на своих ошибках должны учиться и не допускать таких игр в плей-офф», — передаёт слова Литовченко корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.