Форвард «Сибири» Литовченко: команда горела, желание было, но с реализацией не получилось

Нападающий «Сибири» Вячеслав Литовченко подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (0:2) и рассказал о причинах неудачной игры сибиряков в матче.
«Что не получилось? Не получилось забить. Игра шла до гола. Можно сказать, что неправильно в своей зоне сыграли и получили гол, который решил исход матча.
По содержанию лучший матч домашней серии? Тяжело сказать. Но однозначно лучше, чем матч с «Салаватом». Но тяжело их все сравнивать, разные соперники. В целом неплохая игра, но мы не реализовали свои моменты и допустили ошибку. Поэтому проигранный матч.
Смотрел ли в таблицу? Да там всё запутанно. И в целом нам нужна была победа, чтобы начать дома. Но, к сожалению, проиграли, и сейчас будет дальше решаться, с кем играть будем.
В первой половине матча «Автомобилист» доминировал на вбрасываниях? В первом периоде они были сильнее однозначно, лучше играли. Мы немножко скорректировали игру. Попросили крайних ребят, чтоб помогали на подборах. Потому что много шайб оставалось под ногами. Стало получше.
В прошлый раз тренер говорил, что не хватило огонька? Сегодня всё нормально. Команда горела, желание было. И всё было, но с реализацией немножко не получилось.
Брак со стороны обеих команд? Обе команды достаточно активно играли, прессинговали, заставляли ошибаться. Поэтому столько ошибок было.
После матча с «Амуром» в начале февраля до сих пор не нашли свою игру? Каждый матч — это новая игра, и она по-разному складывается. Если смотреть по результатам, кажется, что после той игры у нас резко пошло всё вниз. Но в целом там и график тяжёлый, и поездка на Дальний Восток. И когда мы первые периоды выигрываем 2:0, 3:0, то, думаю, у ребят в голове есть, что нельзя допустить того, что было с «Амуром». Но с «Барысом», к сожалению, всё равно допустили. В любом случае это ошибки в регулярном чемпионате, и мы на своих ошибках должны учиться и не допускать таких игр в плей-офф», — передаёт слова Литовченко корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 26 февраля 2023
-
16:38
-
16:28
-
16:19
-
16:08
-
15:53
-
15:38
-
15:20
-
15:02
-
14:48
-
14:47
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:36
-
11:20
-
10:56
-
10:44
-
10:24
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:13
-
09:00
-
08:47
-
08:40
-
08:10
-
07:45