Стало известно расписание первого раунда плей-офф в Западной конференции КХЛ

Стало известно расписание первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ.
Две серии стартуют уже 1 марта — между СКА и минским «Динамо», а также между «Локомотивом» и «Витязем». Первые матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Ярославле соответственно.
Другие серии начнутся 2 марта: между ЦСКА и «Северсталью», а также между «Торпедо» и московским «Динамо». Стартовые встречи состоятся в Москве и Нижнем Новгороде соответственно.
СКА — минское «Динамо» — 1 марта;
ЦСКА — «Северсталь» — 2 марта;
«Локомотив» — «Витязь» — 1 марта;
«Торпедо» — московское «Динамо» — 2 марта.
В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Благодаря этому успеху минская команда официально вышла в плей-офф, забронировав за собой восьмое место в Западной конференции.
- 25 февраля 2023
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