«Кто-то очень просто оценивает ситуацию». Билялетдинов — о «Нефтехимике» в первом раунде

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Авангардом» (3:2 ОТ) прокомментировал предстоящую серию с «Нефтехимиком» в первом раунде Кубка Гагарина — 2023.

«Кто-то очень просто оценивает ситуацию с тем, что мы вышли на «Нефтехимик» в первом раунде. Но, я думаю, там будут такие матчи, как сегодня. Надо быть готовыми головой и телом, играть правильно и дисциплинированно, реализовывать моменты. Нельзя думать о том, что нам близко ездить на выезд в Нижнекамск. Это плей-офф, надо серьёзно готовиться к сопернику», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» сыграет в первом раунде плей-офф с нижнекамским «Нефтехимиком». Серия начнётся 1 марта в Казани.