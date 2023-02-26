Кудашов объяснил, почему московскому «Динамо» было важно выиграть дерби у «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог встречи со «Спартаком» (4:2) и оценил важность победы в дерби.

«Столичное дерби, полный стадион, отличная поддержка, и хоккей получился хороший. Мне понравилось, за исключением концовки.

Какие критерии держали в голове при проведении ротации состава? Смотрели на то, кто мало играл в последние дни. Смотрели, кто много пропускал и кому нужно сегодня сыграть. Кто, наоборот, переиграл, оценивали состояние, да и вообще много моментов учитывалось.

Во втором матче подряд пропускаем курьёзные голы, после чего не очень удачно действуем по счёту? Это разные истории, сегодня произошёл игровой момент, когда из-за ворот шайба попала во вратаря. Но давайте разберём гол с ЦСКА. Там технический момент – от борта отскочила шайба. Вы знаете, кто-то сегодня говорил, что вратарь вышел, неудачно остановил… Нет, там шайба попала в стык, где находится реклама, и отскочила в поле. Если я не ошибаюсь, то такой же гол нам забила Уфа, когда я ещё был игроком в «Локомотиве» и в воротах Семён Варламов играл. Мы финал играли, и Антипов забил решающий гол. Поэтому это два совершенно разных гола.

То есть в целом негативной тенденции тут нет? Сегодня однозначно был плохой конец. Наверное, есть смягчающие обстоятельства, потому что в голове все уже держали другое – быстрее бы всё это закончилось и начались другие матчи. Тем не менее это плохо.

Насколько важно сегодня было победить? Важно побеждать, а как по-другому? Я уже сказал, что полный стадион, телевизионная игра «Спартак» — «Динамо», по-другому и быть не может. Вы знаете, не бывает такого, что ты сегодня захотел проиграть и недоиграл, а завтра ни с того ни с сего вот сейчас мы будем выигрывать. Такого не бывает. Если ты расслабляешься один раз, то потом и удача отворачивается, и уверенности нет, и очень тяжело вернуть всё обратно. Кто бережёт себя и страхуется от травмы, тот её, как правило, и получает. Это частый момент, поэтому беречься нельзя. Есть календарь, есть люди, зрители», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.