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Алексей Кудашов рассказал, почему защитник Новиков завершал дерби в нападении

Алексей Кудашов рассказал, почему защитник Новиков завершал дерби в нападении
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Спартаком» (4:2) рассказал, почему защитник Никита Новиков завершал дерби в нападении.

«Насколько радует реакция команды на пропущенные курьёзные голы? Ну, наверное, это хорошо, что потом не опускают руки, потому что бывает такое, что команда ведёт, а потом пропустила одну, вторую и сникла. А здесь на какой-то период времени входят в штопор, а потом начинают играть с удвоенной энергией. Но это не годится. Надо ровно играть всю игру.

Почему защитник Новиков завершал матч в нападении? Я уже про это сказал шутку, что, когда я был молодым, у нас Андрей Марков поехал на МЧМ нападающим, а всю карьеру провёл защитником. Вот так мы и из Новикова будем делать нападающего. А если серьёзно, то не было Потапова и Ефремова и мы не стали кого-то перегружать, а перевели Никиту в нападение», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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