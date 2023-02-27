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Годро отлетел от Капризова, пытаясь отобрать шайбу у россиянина

Годро отлетел от Капризова, пытаясь отобрать шайбу у россиянина
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В одном из эпизодов матча «Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс» форвард «диких» Кирилл Капризов укрыл шайбу корпусом и нападающий гостей Джонни Годро, пытаясь отобрать шайбу, отлетел от 25-летнего россиянина.

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Напомним, Капризов оформил хет-трик в этой встрече, забив победный гол в овертайме. В третьем периоде россиянин реализовал большинство и довёл число голов в большинстве в нынешнем сезоне до 16. Это является новым рекордом «Миннесоты». В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 60 матчах, в которых набрал 71 (37+34) очко.

Сегодня, в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

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