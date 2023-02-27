Варламов догнал Бобровского и делит третье место по «сухим» матчам среди россиян в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов отразил все 23 броска по своим воротам в матче с «Виннипег Джетс» и оформил 38 «сухой» матч в карьере в Национальной хоккейной лиги.

По этому показателю 34-летний вратарь догнал Сергея Бобровского и делит третье место по «сухим» матчам среди российских голкиперов в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59 «сухих» матчей), второе место занимает Николай Хабибулин (46).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0. В следующем матче «Айлендерс» сыграют в гостях с «Миннесотой Уайлд» 1 марта в 4:00 мск.

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