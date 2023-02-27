«Торпедо» — «Динамо» М: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

2 марта стартует серия плей-офф Западной конференции КХЛ между «Торпедо» и московским «Динамо». Первый матч серии пройдёт в Нижнем Новгороде.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: кто выйдет во второй раунд Кубка Гагарина?

«Торпедо» по итогам регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги заняло четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 90 очками в активе. Московское «Динамо» закончило регулярку на пятом месте в таблице Запада, набрав 87 результативных баллов.

В сезоне команды сыграли между собой четыре встречи и одержали по две победы каждая. Разница шайб 12:11 в пользу нижегородцев. Первый матч состоится на стадионе «Нагорный» 2 марта в 19:30 мск.