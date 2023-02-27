Кожевников рассказал, на какую команду поставил бы в серии «Торпедо» и «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кого видит фаворитом в серии первого раунда плей-офф между «Торпедо» и московским «Динамо».

Серия «Торпедо» и «Динамо»? Всё-таки на «Динамо» поставлю. Конечно, красивая команда, открытие КХЛ у Ларионова, но всё равно там скамейка маленькая. Всё-таки «Динамо» попрочнее, молодёжь накатало. А там молодые ребята, без опыта», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Серия нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо» стартует 2 марта. Следующие матчи будут сыграны 4, 6, 8 и, если потребуется 10, 12, 14 марта.

Ранее Кожевников заявил, что не видит интригующих пар в первом раунде Кубка Гагарина — 2023.