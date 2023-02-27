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Потапов, Сведберг и Старченко оштрафованы по итогам последнего для регулярки КХЛ

Потапов, Сведберг и Старченко оштрафованы по итогам последнего для регулярки КХЛ
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по итогам последнего дня регулярки принял решение подвергнуть денежному штрафу защитника «Авангарда» Виктора Сведберга, нападающего «Спартака» Романа Старченко и нападающего московского «Динамо» Алексея Потапова, сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Виктора Сведберга по п. 3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Романа Старченко по п. 1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Алексея Потапова по п. 1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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