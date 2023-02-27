Генменеджер «Витязя» ответил на вопрос о трансферной судьбе легионеров команды

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о трансферной судьбе легионеров команды.

«Что касается новых контрактов легионеров (защитник Рой, нападающие Граовац и Уилсон. – Прим. «Чемпионата»), то мы не дёргаем ребят. Нужно сыграть в плей-офф, а после завершения турнира будут все конкретные разговоры. Пока с агентами разговариваем, конкретика, повторюсь, после плей-офф.

В Балашихе нас всё устраивает, на арене в лице директора дворца и главы города во всех просьбах шли навстречу, всё по сезону шло хорошо. Шероховатости, конечно, как и везде бывают, но в целом всё нормально.

Согласен, что команда выступила в регулярном чемпионате достойно. Шестое место в Западной конференции, официальная задача так и стояла: не ниже шестого места. Первый раз в истории КХЛ «Витязь» занял такое место в регулярке. Этим не обольщаемся, готовы к плей-офф в полном объёме, будем биться и играть на победу в каждом матче. Непобедимых команд не бывает», — сказал Варицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Серия плей-офф Западной конференции КХЛ между «Локомотивом» и «Витязем» стартует в среду, 1 марта.