Виктор Козлов: если Хо-Сэнг будет как Кучеров в плей-офф, то это будет супер

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру легионеров уфимской команды в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ.

«Хмелевски – молодец, все ровно и чётко. Сначала он присматривался, осваивался. Хоккей здесь отличается от североамериканского, где он играл до этого. Он хорошо адаптировался и показывает неплохую игру.

У Мёрфи сезон получился скомканный. Он получил травму, пытался выйти – получил рецидив. Сейчас он пытается найти свою игру.

Джош [Хо-Сэнг] получил травму в самом начале сезона, и весь сезон у него ушёл на реабилитацию. Только сейчас он начал тренироваться. Сроки, когда он сможет выйти и играть, пока непонятны. Он близок к этому, пока непонятно, когда выйдет на лёд.

Кучеров два сезона назад пропустил регулярный чемпионат, а в плей-офф стал одним из лучших? Если Джош будет как Кучеров в плей-офф, то это будет супер. Для нас это будет серьёзной помощью», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» в эфире «Спорт БСТ».