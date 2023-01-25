Вы про них не забыли? 15 игроков КХЛ, которые почти весь сезон проводят в лазарете

Хоккея без травм не бывает, но некоторые спортсмены слишком часто попадают в лазарет, а кто-то пребывает в нём едва ли не весь сезон. Рассказываем про игроков, которые в нынешнем регулярном чемпионате больше лечатся, нежели помогают своим командам добиваться результата.

в. Эмиль Гарипов («Нефтехимик»), 31 год

9 игр, 91,9% отражённых бросков, 2,40 коэффициент надёжности

После легендарного чемпионского сезона в «Ак Барсе» карьера Эмиля Гарипова пошла на спад. Эмиль – большой профессионал и очень приятный в общении человек, но хроническая травма спины регулярно даёт о себе знать. Казалось, в «Нефтехимике» наступит период перезагрузки, однако снова подвело здоровье.

н. Джош Хо-Сэнг («Салават Юлаев»), 27 лет

1 игра, 1 (0+1) балл за результативность, «+1» показатель полезности

Провальный трансфер «Салавата». В первом же матче регулярки со СКА канадцу сломали руку. Да, травма неприятная, но не на весь же сезон! Хо-Сэнг давно мог восстановиться и отрабатывать свой солидный контракт, однако в заявке Джоша по-прежнему нет. Может, пропала мотивация?

н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 41 год

14, 3 (0+3), «-6»

В 41 год сложно играть на высоком уровне. Зарипов уже официально объявлял о завершении карьеры, а затем решил ещё на год остаться в «Ак Барсе». Даниса преследуют болячки, но этот великолепный хоккеист всё равно остаётся символом казанского клуба. Даниса в любом случае уважают и будут уважать во всей лиге, он – лицо КХЛ.

Данис Зарипов Фото: photo.khl.ru

н. Наиль Якупов («Авангард»), 29 лет

13, 6 (4+2), «-7»

В последние сезоны часто попадает в лазарет Наиль Якупов. Вот и на этот раз лечение Наиля затянулось, хотя Омск и без него набрал солидный ход. По сути, в «Авангарде» Якупов перезагрузил свою карьеру, выиграл Кубок Гагарина. В дальнейшем, после возвращения в строй, нападающему главное побыстрее набрать прежнюю форму.

н. Артём Швец-Роговой (СКА), 27 лет

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А вот про Швец-Рогового многие наверняка давно забыли. Центральный нападающий СКА внесён в долгосрочный список травмированных, в нынешнем сезоне мы Артёма на льду не увидим. При существующей конкуренции в Питере непонятно, как форвард будет выгрызать себе место в составе. По всей видимости, придётся искать себе новую команду.

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н. Майкл Шапю («Барыс»), 30 лет

10, 3 (3+0), «-3»

Далеко не лучший трансфер «Барыса», где умеют находить качественных иностранцев. В случае с Майклом нашли человека, который регулярно отправляется на больничный и не приносит команде совершенно никакой пользы. А ведь астаницы ведут отчаянную борьбу за плей-офф. Такие переходы менеджменту клуба необходимо исключить. Бесполезная трата денег.

н. Богдан Якимов («Динамо» Москва), 28 лет

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Как и Швец-Роговой, Якимов ни разу в нынешнем чемпионате не появлялся на площадке. Нападающего постоянно преследуют травмы, из-за которых вся его карьера получается скомканной. Богдан – крупный силовой форвард, Алексей Кудашов наверняка бы грамотно его использовал, но непонятно, когда Якимов наконец-то будет здоров. В конце декабря Богдана вроде как вывели из списка травмированных, но за «Динамо» он не играет.

н. Кенни Агостино («Торпедо»), 30 лет

24, 10 (3+7), «-1»

Мастеровитый американский нападающий добавляет креатива команде Игоря Ларионова, но со здоровьем в последнее время тоже беда. Хотя в «Торпедо» научились работать и с менее звёздными игроками. Агостино же в теории может помочь нижегородцам в плей-офф, когда на первый план выйдут опыт и мастерство.

Кенни Агостино Фото: photo.khl.ru

н. Евгений Кетов (СКА), 37 лет

9, 1 (1+0), «-3»

Кетов находится в списке травмированных СКА, но в свои 37 лет этому мастеру уже в любом случае сложно выдерживать конкуренцию внутри коллектива. Евгений – символ нынешнего армейского клуба. Человек, отдавший команде много сезонов. Увы, время берёт своё. Думается, что завершение карьеры не за горами.

н. Егор Аверин («Локомотив»), 33 года

20, 6 (3+3), «+4»

С октября прошлого года, после выездной встречи с московским «Динамо», не играет форвард «Локомотива» Егор Аверин. В принципе, в Ярославле столько талантливых ребят, что особо сильно потери Егора не замечают, но всё равно это знаковый для железнодорожников хоккеист.

н. Николай Прохоркин (СКА), 29 лет

3, 1 (0+1), «+1»

Этот трансфер СКА точно не назовёшь удачным. Прохоркин уже находился в лазарете, затем вроде бы восстановился и даже вышел на лёд. Однако снова получил травму и теперь выбыл из строя на два месяца. Какое-то невезение, а Питер прилично загрузил свою платёжную ведомость игроком, от которого нет отдачи.

н. Данил Юртайкин (ЦСКА), 25 лет

23, 10 (3+7), «-1»

Юртайкин лечился весь прошлый сезон, вышел в финале турнира и завоевал с ЦСКА кубок, а теперь снова начались болячки и повреждения. Да, у Сергея Фёдорова в обойме много молодёжи, есть варианты для ротации, но в будущем держать у себя едва ли не постоянно травмированного человека нет никакого смысла.

Данил Юртайкин Фото: photo.khl.ru

н. Егор Коршков («Локомотив»), 26 лет

40, 12 (4+8), «+4»

Коршкова мы тоже решили включить в этот список, хотя свои 40 матчей Егор уже отыграл. Но вот уже почти два месяца форвард находится в лазарете, а его возвращения в строй очень ждут ярославские болельщики. Порой кажется, что Коршков засиделся в «Локомотиве», хотя сложно представить этого нападающего в какой-то другой команде КХЛ.

н. Михал Криштоф («Адмирал»), 29 лет

42, 29 (7+22), «+3»

Если на старте регулярки Криштоф здорово себя зарекомендовал и стал одним из лидеров «Адмирала», то теперь про словака начали забывать. Дело в том, что нападающий уже месяц не играет, в то время как его команда постепенно опускается в турнирной таблице. Пора бы поскорее залечивать травму и возвращаться в строй. У «моряков» каждый хоккеист на вес золота.

н. Данила Моисеев (СКА), 24 года

22, 1 (0+1), «-1»

С конца ноября прошлого года не играет в хоккей Данила Моисеев. Так можно растерять все кондиции и с концами потерять место в составе. Тем более что Данила далеко не звезда и не лидер СКА. Ждём возвращения, но нынешний чемпионат у форварда явно не задался.