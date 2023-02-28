Микко Рантанен побил рекорд «Колорадо», державшийся 27 лет

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс». Финский форвард забросил свои 39-ю и 40-ю шайбу в 58-й встрече сезона.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Рантанен побил рекорд «Колорадо» по скорости достижения отметки в 40 голов. Прежнее достижение принадлежало легендарному нападающему Джо Сакику, который 27 лет назад, в сезоне-1995/1996, забросил 40 шайб в 65 матчах.

Отметим, что в статистике учитывалась лишь история «Колорадо», а не всей франшизы. До сезона-1995/1996 клуб носил название «Квебек Нордикс». Если брать всю историю франшизы, то Рантанен показал шестой результат. Финский форвард уступил лишь Мишелю Гуле (46 матчей в сезоне-1983/1984; 48 в сезоне-1984/1985; 55 в сезоне-1982/1983), Джо Сакику (56 в сезоне-1992/1993) и Петеру Штястны (56 в сезоне-1987/1988).

Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:0.