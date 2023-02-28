Лидер «Автомобилиста»: статистика не самое важное для меня, не тот возраст

Российский нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом».
«Настроение отличное, плей-офф — это то, ради чего мы играем, самое интересное и важное впереди. Все готовимся с хорошим настроением. Тренировки идут по плану тренерского штаба, здесь ничего нового. Плей-офф не первый год, все понимают, что это такое, здесь нужно обращать внимание на детали. Посмотрим, возможно, какие-то специальные видео по сопернику, отработаем детали.
Понимаем, что «Металлург» — серьёзный и сильный соперник, который будет играть в атакующий хоккей, мы тоже готовы. Это мастеровитая команда, которой нельзя давать пространство в своей зоне, потому что они любят играть с шайбой, много ребят, которые могут реализовать момент. Нужно играть против них плотно, не давать сопернику шанса.
Форма во второй половине сезона? Статистика не самое важное для меня, не тот возраст. Главное — победа, у команды есть преимущество своей площадки, это важно», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 28 февраля 2023
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