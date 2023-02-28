«Ещё бы двадцатку ему дали». Главный тренер «Авангарда» оценил драку Сведберга в Казани

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил драку защитника Виктора Сведберга в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
«Сведберг проявил себя в драке в Казани? Конечно, я не буду запрещать ему действовать подобным образом при необходимости в плей-офф. В игре с «Ак Барсом», правда, расстроило немножко, что Витю посадили. Я ещё попросил, чтобы они двадцатку дисциплинарную ему дали. 2, 5, 10, 20, дисквалификацию – и всё.
Почему было неожиданно увидеть Сведберга в такой роли? Он спокоен, когда не обижают никого в команде. Он сыграл по эпизоду, это самое главное», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Отметим, что по итогам эпизода Сведберг получил две минуты штрафа как зачинщик драки, пять минут за драку и 10-минутный дисциплинарный штраф. В то же время его оппонент Вячеслав Войнов получил только две минуты за грубость.
- 28 февраля 2023
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