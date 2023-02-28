«А ключи от квартиры не надо вам?» И. Воробьёв шуткой ответил на вопрос журналиста

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Автомобилистом».

«То, что впервые за несколько лет команда начинает плей-офф на выезде, как-то меняет подготовку? Да, надо сначала перелететь (смеётся). В последних матчах пробовали 12 и 13 нападающих в заявке, с каким количеством форвардов пойдём в первый матч с «Автомобилистом»? А ключи от квартиры не надо вам, где деньги лежат (улыбается)? Во сколько решим, во столько решим. Сейчас я расскажу, чтобы меня послушала другая сторона и знала.

Максим Карпов? Готов нормально. Мы разговаривали с ним, он нормально готов. Ему надо было как раз одну игру войти немножко, дали отдохнуть, сейчас он готов. В регулярке «Металлург» выдал худший в истории процент побед на домашнем льду? Понимаем, как повысить количество побед дома, поэтому на выезде и начинаем.

У «Автомобилиста» два равноценных вратаря, это добавляет сложности в разборе соперника? Да нет, разобрали сегодня обоих. То, что сегодня Паскуале тренируется с командой, значит, что он готов к первому матчу плей-офф? Да, он готов», — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.