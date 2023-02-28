Лидер «Сент-Луиса» поделился мнением о Барбашёве, обменянном в «Вегас»
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Нападающий и лидер «Сет-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал уход из команды российского форварда Ивана Барбашёва. Хоккеиста обменяли в «Вегас Голден Найтс» на 20-летнего игрока Зака Дина.
«Он был товарищем по команде, не требующим много. Он каждый день приходил на работу, надевал свою экипировку и играл за команду», — приводит слова Шенна STL Today.
Напомним, ранее стало известно, что «Сент-Луис» за Барбашёва получил чемпиона МЧМ 2023 года Зака Дина, который в текущем сезоне играет в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за клуб «Гатино Олимпикс». В текущем сезоне Барбашёв провёл 59 матчей за «блюзменов», в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 29 очков.
Новость по теме«Он принёс не самую большую прибыль». В «Сент-Луисе» объяснили обмен россиянина Барбашёва
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