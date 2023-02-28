Гонка снайперов НХЛ: Макдэвид оторвался от Капризова на 13 голов, от Овечкина — на 17

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил две шайбы во встрече регулярки НХЛ с «Бостон Брюинз». Канадский капитан довёл свой снайперский счёт до 50 голов в 61 матче текущего сезона.

Благодаря этому Макдэвид укрепил своё лидерство в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги. Его отрыв от идущего на втором месте чешского форварда «Бостона» Давида Пастрняка увеличился до восьми голов. Кроме того, капитан «Эдмонтона» теперь опережает лучшего из российских снайперов Кирилла Капризова на 13 шайб. Нападающий «Миннесоты Уайлд», забивший 37 голов в 60 матчах, занимает пятую позицию.

Отметим, что отрыв Макдэвида от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вырос до 17 шайб. Форвард «столичных» записал на свой счёт 33 шайбы в 57 встречах.

Новость по теме Макдэвид побил рекорд по скорости достижения отметки в 50 голов среди действующих игроков