Фёдоров рассказал, в чём надо прибавить ЦСКА перед матчами с «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина с череповецкой «Северсталью».

«Есть ещё несколько дней на подготовку, на то, чтобы проверить наши игровые детали, которые нужно выполнять ещё лучше. Готовимся по плану. «Северсталь» — подвижная команда, очень организованная, быстрая и резкая. В форматах «5х4" и «4х5» соперник играет слаженно. Нам надо прибавить в нескольких компонентах. Среди них катание и переключение от атаки к обороне и обратно. Моментами мы переключаемся поздно, а у «Северстали» есть резкие игроки. «Северсталь» — одна из сильнейших команд нижней части конференции, нам достался серьёзный соперник. С первого же раунда мы включаемся в интенсивный, быстрый период. Мы учли моменты, которые у нас не получились против «Северстали» по ходу чемпионата.

У нас было достаточно времени проверить все сочетания. Грядущий плей-офф будет иным по сравнению с прошлогодним. Мы сохранили костяк, есть все шансы продолжить победные традиции. В обороне сыграем чуть суше, это необходимость», — цитирует Фёдорова «РИА Новости».

Матчи первого раунда плей-офф КХЛ — 2023 ЦСКА — «Северсталь» состоятся 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12, 14 марта.