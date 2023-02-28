Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке «Ак Барса» к плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке своей команды к матчам плей-офф Кубка Гагарина.

«Я понимаю, что игры будут непростые, поэтому мы нацеливаем команду на серьёзные матчи. Обсуждали это, разбирали соперника, готовимся серьёзно.

Большинство и меньшинство станет главным фактором, учитывая слабое большинство, но сильное меньшинство «Нефтехимика»? Я не беру их аспекты во внимание, главное смотреть, как мы сами будем играть. Работаем над своими вопросами сейчас. Не всегда хорошо у нас работает большинство, поэтому разговариваем, дорабатываем его, стараемся поправить. А что большинство – важный компонент в плей-офф, спорить никто не собирается.

Какие у меня ожидания и эмоции от плей-офф после долгого перерыва? Я ответственно подхожу к любому матчу, особенно к плей-офф. Сам серьёзно готовлюсь и команду готовлю так же.

Насколько довольны состоянием Тимура Билялова? Состояние его считаем нормальным, он неплохо тренируется, в хорошем режиме. И с ним разговаривали, в целом пришли к тому, что он в хорошей форме.

Как будет Данис Зарипов помогать команде в плей-офф, разговаривать с командой перед плей-офф? Перед игрой разговаривать будем мы! Думаю, найдём ему применение, постараемся использовать его опыт и знания.

Последние два матча регулярного чемпионата выявили какие-то проблемы: большинство не шло, голы в концовках периодов? Хорошо, что мы это увидели, что это произошло перед плей-офф. Должен сказать, эти игры вообще были очень полезными для нас. Увидели свои недостатки, которые есть. Посмотрели на все эти вещи, стараемся их исправить», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

В 1/4 финала Восточной конференции «Ак Барс» сыграет в татарстанском дерби с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11, 13 марта.