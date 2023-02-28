Главный арбитр КХЛ: комментаторы содержательно стали разбираться в правилах, это радует

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о работе судейского корпуса в сезоне и поблагодарил комментаторов за работу на матчах.

«В этом году мы заострили внимание на том, что в общении с тренерами и игроками стараемся идти дружественным путём, как мы говорим, friendly. Нужно коммуницировать на правильном уровне, не перегибая палку при этом. Мы делаем общее дело, каждый матч – это праздник и для игроков, и для болельщиков. Что касается регулярного чемпионата, был момент, когда мы просели в принятии решений. Фокус немного сместился, пришлось его поправить – это случилось в середине октября. Сделали выводы, пообщались с арбитрами, и потом всё пошло-поехало. Мы понимали, что нужно определённое время для ребят, которые возьмут на себя груз ответственности и привыкнут к новой роли, отличной от той, что была раньше. То же самое касается и плей-офф, у нас есть новички, и мы понимаем, что им нужно расти. Всё-таки, борьба в розыгрыше Кубка Гагарина – это другой градус, и для судей это неоценимый опыт, как и для хоккеистов. Понимаем, что после этого плей-офф мы станем крепче.

Мы поблагодарили комментаторов за работу, они довольно содержательно стали разбираться в правилах, это не может не радовать. Точечно прошлись с ними по тем аспектам, которые хотели до них довести. Конечно, каких-то тонкостей и нюансов они не знают, но мы постарались всё детально показать и объяснить. Попросили их доводить какие-то детали до болельщиков, чтобы они объясняли людям, кто, когда и почему берёт запрос», — цитирует Анисимова сайт КХЛ.

Плей-офф КХЛ стартует завтра, 1 марта матчами СКА — «Динамо» Минск, «Локомотив» — «Витязь», «Ак Барс» — «Нефтехимик» и «Салават Юлаев» — «Адмирал».