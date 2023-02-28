Гарипов попал в состав «Нефтехимика» на матчи с «Ак Барсом». Он не играл с октября 2022-го

«Нефтехимик» объявил состав на выездные матчи 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
Отметим, что в заявку команды попал вратарь Эмиль Гарипов. В последний раз он выходил на лёд 15 октября в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:4). В семи матчах за нижнекамский клуб 31-летний голкипер одержал пять побед с 93,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,97.
Полностью состав «Нефтехимика» на выездные матчи выглядит так:
Вратари: Тихомиров, Судницин, Гарипов, Кислицын.
Защитинки: Хохлов, Воробьёв, Гончаров, Березин, Кашников, Леонтьев, Петрищев, Сидоров, Семёнов.
Нападающие: Порядин, Митякин, Камара, Шафигуллин, Галимов, Лещенко, Белозёров, Чивилёв, Кизимов, Бикмуллин, Попов, Назаров, Купцов, Протапович, Шинкарук, Якупов.
Матчи «Ак Барса» и «Нефтехимика» пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11, 13 марта.
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