Гарипов попал в состав «Нефтехимика» на матчи с «Ак Барсом». Он не играл с октября 2022-го

«Нефтехимик» объявил состав на выездные матчи 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

Отметим, что в заявку команды попал вратарь Эмиль Гарипов. В последний раз он выходил на лёд 15 октября в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:4). В семи матчах за нижнекамский клуб 31-летний голкипер одержал пять побед с 93,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,97.

Полностью состав «Нефтехимика» на выездные матчи выглядит так:

Вратари: Тихомиров, Судницин, Гарипов, Кислицын.

Защитинки: Хохлов, Воробьёв, Гончаров, Березин, Кашников, Леонтьев, Петрищев, Сидоров, Семёнов.

Нападающие: Порядин, Митякин, Камара, Шафигуллин, Галимов, Лещенко, Белозёров, Чивилёв, Кизимов, Бикмуллин, Попов, Назаров, Купцов, Протапович, Шинкарук, Якупов.

Матчи «Ак Барса» и «Нефтехимика» пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11, 13 марта.