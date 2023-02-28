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«Эдмонтон» обменял форварда Ессе Пульюярви в «Каролину»

«Эдмонтон» обменял форварда Ессе Пульюярви в «Каролину»
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«Эдмонтон Ойлерз» в своём «твиттере» объявил об обмене с «Каролиной Харрикейнз». «Ураганы» получили финского форварда Ессе Пульюярви.

«Нефтяники» за Пульюярви получат 22-летнего нападающего Патрика Пуистолу, выступающего сейчас в Финляндии за «Юкурит». Пуистола в текущем сезоне провёл 56 матчей и набрал 38 (15+23) очков.

Пульюярви в текущем сезоне сыграл за канадский клуб 58 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с 30 минутам штрафа. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 317 матчей, в которых набрал 112 (51+61) результативных баллов.

Ессе Пульюярви является чемпионом мира в составе юниорской и молодёжной сборных Финляндии.

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