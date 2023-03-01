Бобровский установил рекорд НХЛ по победным матчам среди российских вратарей

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 4:1.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 29 сейвов, которые помогли ему оформить 354-ю победу за карьеру в НХЛ. Таким образом он установил рекорд НХЛ по победным матчам среди российских вратарей, превзойдя достижение Евгения Набокова. Отметим, что Бобровский сыграл 631 матч в лиге, в то время как Набокову для 353 побед понадобилось 697 матчей.

Россиянин, пропустивший единственный гол в середине второго периода от Брейдена Пойнта, сегодня был признан первой звездой матча.