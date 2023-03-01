Гендиректор «Трактора» рассказал о будущем главного тренера Гатиятулина
Поделиться
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о будущем главного тренера челябинской команды Анвара Гатиятулина.
«Что касается главного тренера, хочу сразу сказать, что мы действуем в рамках заключённого контракта, поэтому тут никаких вопросов быть не должно. План подготовки: у ребят сейчас краткосрочные выходные после сезона, следующим этапом начинаем подготовку к следующему сезону», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Трактор», несмотря на шесть побед в последних восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ, не попал в плей-офф и занял девятое место в таблице Восточной конференции. Челябинский клуб при равенстве очков уступил «Нефтехимику» по количеству побед в основное время.
Новость по теме«Мириться с этой ситуацией не собираемся». Гендиректор «Трактора» — о невыходе в плей-офф
Комментарии
- 1 марта 2023
-
13:42
-
13:37
-
13:31
-
13:25
-
13:21
-
12:52
-
12:31
-
12:05
-
11:50
-
11:26
-
10:57
-
10:44
-
10:29
-
10:14
-
09:46
-
09:30
-
09:04
-
08:48
-
08:36
-
08:16
-
08:04
-
07:59
-
07:57
-
07:47
-
07:33
-
07:21
-
06:57
-
06:49
-
06:41
-
06:34
-
05:55
-
05:46
-
01:58
-
01:22
-
01:15
Партнерский контент