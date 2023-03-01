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Гендиректор «Трактора» рассказал о будущем главного тренера Гатиятулина

Гендиректор «Трактора» рассказал о будущем главного тренера Гатиятулина
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о будущем главного тренера челябинской команды Анвара Гатиятулина.

«Что касается главного тренера, хочу сразу сказать, что мы действуем в рамках заключённого контракта, поэтому тут никаких вопросов быть не должно. План подготовки: у ребят сейчас краткосрочные выходные после сезона, следующим этапом начинаем подготовку к следующему сезону», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Трактор», несмотря на шесть побед в последних восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ, не попал в плей-офф и занял девятое место в таблице Восточной конференции. Челябинский клуб при равенстве очков уступил «Нефтехимику» по количеству побед в основное время.

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