Увольнения, революции, переезд в Китай. Что ждёт клубы, пролетевшие мимо плей-офф КХЛ?

В одной из этих команд уже начали происходить изменения. Другие на очереди?

1 марта стартует розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2022/2023. Но далеко не все команды КХЛ вступят в борьбу за главный трофей. Для шести клубов нынешний сезон был завершён уже после регулярного чемпионата. Подводим итоги и рассказываем о тех, кто досрочно отправился в отпуск.

Запад

ХК «Сочи» (11-е место)

Самый южный клуб российской лиги в завершившейся регулярке умудрился выдать одно из худших выступлений, если рассматривать статистику всех команд, когда-либо принимавших участие в чемпионатах КХЛ. Только благодаря более-менее успешной игре в самой концовке «Сочи» не стал абсолютно худшим клубом в истории лиги, обогнав на тысячные доли рижское «Динамо». В 68 матчах сезона южане набрали 32 очка (0,47 очка за игру), тогда как антирекорд КХЛ остался за командой из столицы Латвии (0,467 очка за матч в сезоне-2020/2021).

Причины произошедшей катастрофы в «Сочи» лежат на поверхности. Летом на трансферном рынке была проведена невероятно слабая работа, в результате чего команда вступила в сезон с самой слабой бригадой легионеров в лиге. На игру защитников Джо Морроу и Брэндона Гормли было невозможно смотреть без боли, а в атаке у сочинцев и вовсе не оказалось ни одного иностранца.

Брэндон Гормли Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На старте чемпионата ХК «Сочи» демонстрировал очень слабую результативность, и в скором времени Андрей Назаров был отправлен в отставку. Вот только его замена на Сергея Светлова не принесла никаких позитивных изменений, более того – результаты команды стали ещё хуже. Да и могло ли быть иначе, если вся политика сочинской команды неразрывно связана с ХК СКА, а обмены между этими двумя клубами уже давно превратились в настоящий сборник анекдотов? Никита Попугаев, Андрей Алтыбармакян и в особенности Никита Зоркин (который сейчас уже находится в минском «Динамо») вряд ли даже сами смогли понять, зачем они так экстренно понадобились СКА по ходу сезона.

Единственным светлом пятном в «Сочи» образца сезона-2022/2023 стала удачная аренда Матвея Мичкова, который провёл яркую концовку чемпионата и помог южному клубу избежать абсолютного позора. Но дальнейшие перспективы этой команды кажутся довольно туманными. Если вся система управления клубом продолжит работать в прежнем русле, то никакого внятного спортивного результата от «Сочи» ждать не придëтся, так как любой мало-мальски выстреливший игрок команды тут же окажется в стане питерских армейцев.

«Куньлунь Ред Стар» (10-е место)

Китайская команда, равно как и «Сочи», потеряла шансы на выход в плей-офф задолго до окончания регулярного чемпионата, но, в отличие от «леопардов», произвела намного более приятное впечатление. В первой трети регулярки «драконы» и вовсе шли в непосредственной близости от кубковой восьмёрки на Западе. Главному тренеру Грегу Айрленду удалось проделать очень большую работу и избавить российскую лигу от заведомого поставщика очков для других команд. Прогресс в результатах «Куньлуня» был налицо – в прошлом сезоне китайцы набрали 25 очков в 48 матчах, а в минувшей регулярке уже после 28-й встречи было набрано 23 балла.

Но запаса прочности «Куньлуню» явно недоставало, и вторая половина чемпионата оказалась для команды не столь радостной. А в самых последних матчах сезона «драконы» и вовсе сосредоточились на подготовке состава для сборной Китая, что привело к семиматчевой серии поражений, многие из которых оказались разгромными. Такая концовка смазала общее довольно позитивное впечатление от дебютного сезона Айрленда в КХЛ.

Грег Айрленд Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главный вопрос будущего для «Куньлуня» заключается в том, вернётся ли наконец китайский клуб в Пекин. Вероятность подобного развития событий на данный момент оценивается довольно высоко – и, по словам того же Айрленда, этот вопрос является едва ли уже не решённым. В таком случае «Куньлунь» почти наверняка будет переведён в Восточную конференцию КХЛ, а его место на Западе займёт возвращающаяся в лигу «Лада».

«Спартак» (9-е место)

Московский клуб стал главным разочарованием сезона в Западной конференции, впервые за последние шесть лет не сумев пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина. По ходу сезона красно-белые провернули две отставки главного тренера, сначала сменив Бориса Миронова на Игоря Гришина, а затем уже самого Гришина заменив на Алексея Заварухина, который завершал чемпионат с приставкой исполняющего обязанности.

Несмотря на калейдоскоп тренерских перестановок, москвичи до последней недели сохраняли шансы на выход в плей-офф, но домашний разгром в принципиальном дерби с ЦСКА (1:7), после которого надежда на попадание в восьмёрку фактически покинула болельщиков команды, стал закономерной квинтэссенцией выступления «Спартака». Сейчас ходят активные разговоры, что новым главным тренером москвичей станет Дмитрий Квартальнов, однако глобальные проблемы клуба находятся уровнем выше.

Алексей Красиков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При назначении Гришина говорилось, что спортивный результат во второй части чемпионата для «Спартака» — не ключевой. Мол, пора развивать молодёжь, которой очень много в системе клуба. И именно Гришин умеет работать с перспективными, давая им продемонстрировать свои лучшие качества.

И в начале работы Гришина эта ставка действительно сработала – «Спартак» стал побеждать, а молодые игроки начали выходить на новый уровень. Но когда пошла серия поражений, в руководстве клуба занервничали и отошли от первоначальной позиции, быстро поменяв вектор. Подобная чехарда в управленческих решениях обычно и приводит к столь печальным результатам.

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Восток

ХК «Барыс» (11-е место)

В Восточной конференции очень сильно провалился «Барыс», ставший жертвой крайне неудачной селекции. Долгие годы команду на своих плечах тащили иностранные хоккеисты, некоторые из которых вроде того же Даррена Дица впоследствии получали казахстанский паспорт. В этот раз с легионерами в «Барысе» откровенно не угадали – только Линден Вей, отдельными эпизодами Джереми Бракко и пополнивший команду уже по ходу сезона Алекс Грант соответствовали уровню лиги.

Нельсон Ножье и Линден Вей Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Защитник Джесси Грэм очень бодро начал чемпионат, но затем ушёл в мощное пике, тогда как защитники Крис Биграс, Нельсон Ножье и форвард Майкл Шапю оказались откровенными пассажирами. Местные казахстанские хоккеисты прогрессировали медленно, а тот же Никита Михайлис и вовсе провёл сезон на несколько порядков ниже ожидаемого уровня. Окончательно же добила команду провальная ставка на голкипера Юлиуса Гудачека, чьи результативные ошибки то и дело заставляли хвататься за голову.

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В межсезонье состав «Барыса», как обычно в последние годы, наверняка изменится коренным образом, и при выборе иностранных игроков больше нельзя допускать такого количества менеджерских ошибок. В противном случае результат в следующем сезоне окажется таким же, как и в этом году.

ХК «Амур» (10-е место)

Несмотря на итоговое непопадание в плей-офф, выступление «Амура» в сезоне оставило очень приятное впечатление. Под руководством Вадима Епанчицева раскрылся целый ряд молодых хоккеистов, за что теперь ему будут благодарны другие клубы лиги, так как Сергей Дубакин играл за «Амур» на правах аренды из «Сибири», Ярослав Лихачёв был взят у «Локомотива», а Никита Гребёнкин был арендован у «Магнитки». Эти парни взяли и потащили Хабаровск в плей-офф. Чуть-чуть не дотащили, но больше очков, чем кто-то из этой троицы, у «Амура» набрал только Иван Николишин, сыгравший на порядок больше матчей.

Ярослав Лихачёв в борьбе в матче с ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Менеджмент же в лице Романа Крамаря и Вадима Покотило собрал интересную «солянку» в составе, однако коллектив при этом не выглядел разрозненным. Угадали с большинством легионеров – удачные примеры в лице защитника Кэма Ли и вратаря Яниса Калниньша против одиночного провала с Эндрю Кэлофом, а ведь был ещё взятый по ходу сезона словенец Ян Дрозг, который помог команде на определённом этапе. До выхода в плей-офф «тиграм» не хватило каких-то мелочей.

Тем удивительнее было наблюдать за инсайдерской информацией различных коллег, по сведениям которых своё место в «Амуре» потеряет не только генеральный менеджер Покотило, но и весь тренерский штаб Епанчинцева. Откровенно говоря, даже интересно посмотреть, ради кого высшее руководство хабаровского клуба отправляет в отставку Епанчинцева и кто из тренеров должен обеспечить «Амуру» лучший результат.

ХК «Трактор» (9-е место)

А вот отставка Анвара Гатиятулина из провалившегося «Трактора» откровенно напрашивается. Да, менеджмент челябинского клуба совершил целый ряд провалов в своей зоне ответственности. На протяжении всего прошлого межсезонья активно обсуждались проблемы клуба с вратарской линией. После ухода Романа Вилла в новый сезон чёрно-белые вступали с бригадой Эмиль Гарипов – Илья Проскуряков – Кирилл Устименко.

Все трое ещё в августе выглядели котами в мешке – такими они оказались и в сезоне. От услуг Гарипова челябинцы отказались уже в сентябре, после чего во вратарской линии «Трактора» начался форменный хаос. Многоопытный Проскуряков более-менее удачно начал чемпионат, но по мере продвижения вглубь сезона форма Ильи становилась всё хуже и хуже. Исправить ситуацию в Челябинске попытались подписаниями сначала Эндрю Хэммонда, а затем Алексея Мельничука, однако оба хода оказались грубыми менеджерскими ошибками.

Не попали в «Тракторе» и с подписанием шведского защитника Адама Альмквиста, которого в сентябре наряду с Коди Кёрраном и Бреннаном Менеллом предлагали едва ли не во все клубы лиги, у кого были деньги под потолком и имелись открытые легионерский позиции. В итоге Кёрран отправился в Магнитогорск, Менелл – в Москву, а Альмквист – в Челябинск. И именно Адам оказался худшим выбором из этой тройки. Последующее подписание Роберта Хэмилтона оказалось удачным, но было уже поздно.

Разбирать все селекционные ошибки «Трактора» можно ещё долго, однако ответственность за итоговый провал с Гатиятулина снимать не стоит. В его распоряжении всё равно был вполне приличный состав – Антон Бурдасов, Никита Тертышный, Теэму Пулккинен, Владимир Ткачёв, Алексей Бывальцев – за каждым из этих игроков стояла очередь из других клубов-претендентов. По ходу сезона появился ещё и Никита Сошников. Но собрать команду из отдельно взятых хоккеистов в «Тракторе» не вышло.

Адам Альмквист Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Гатиятулин предстал очень односторонним тренером, который не хотел отходить от привычных схем и проверенных идей. В начале сезона, когда игра «Трактора» уже смотрелась крайне бледно, однако всё ещё можно было спасти, главный тренер раз за разом выставлял на игры одни и те же сочетания, не желая производить коренные изменения, и они вновь и вновь не давали результата. Когда Гатиятулин, наконец, начал пробовать новые сочетания, поезд в плей-офф уже практически ушёл.

В отсутствие сильных легионеров, которые успешно вели «Трактор» за собой в прежние годы, дать результат специалист не сумел. Новый генеральный менеджер в клубе уже появился – им стал Алексей Волков. Кажется, теперь настал черёд произвести перемены и на тренерском мостике – и уже не локальные, коими были смены помощников, а глобальные.