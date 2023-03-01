В «Тракторе» объяснили, почему не стали выплачивать игрокам премии по итогам сезона КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин объяснил, почему руководство не стало выплачивать игрокам премии по итогам сезона КХЛ. Челябинский клуб занял девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

«Совокупный доход хоккеиста состоит из трёх частей: зарплата, личный бонус и командная премия. Премия на усмотрение руководства. Мы по первой части дохода подходим уважительно — платим по рынку, никто не пытается обмануть, перевести в бонусы, которые никто не сможет заработать. К бонусам тоже не завышаем требования, их тоже реально выполнить. Что касается третьей части их совокупного дохода, решение было принято следующее: весь премиальный фонд был перемещён на плей-офф — туда, где определяется результат.

Логика такая, что, прогарантировав две из трёх частей, мы не можем позволить себе заплатить третью часть, не добившись результата. Он будет выплачен ребятам полностью, но только когда результат будет достигнут. Ребятам перед стартом чемпионата это было известно, ими это решение было принято», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.