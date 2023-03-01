Шипачёв — о Знарке: поняли, что если таких людей убирают, то следующего пнут, не заметят

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал о тяжёлом начале сезоне для команды и об отставке Олега Знарка с поста главного тренера казанцев.

«В начале сезона делёжка времени была. Новеньких человек восемь пришло. Ребята до этого играли, а мы пришли и как будто забираем у них время. Нужно было притереться, пару сплочений провести.

Какие кланы? Ничего такого не было. Понятно, что за пределами раздевалки могут быть разные интересы. У кого-то есть дети, у кого-то нет. Я больше общался с Кагой [Дмитрием Кагарлицким]. А в раздевалке общаешься со всеми. У нас банкеты были, мероприятия были, чтобы всё сложилось. Нужно было время. Радул пришёл со своей харизмой, я и Слава Войнов тоже другие. Надо было время, чтобы пазл сошёлся. Потом разложилось всё по полочкам, легче стало.

Знарок нас оберегал от журналистов, не давал ругать, говорил, что сам разберётся. Он не орал, но вызывал к себе всех ребят, пытался выяснить, что не так. Напоминал, что есть обмены, расторжения. Но одно дело ты нарушаешь режим, и другое дело, что стараешься, но игра не идёт. Он много разговаривал, пытался поменять ситуацию. Понимал, что состав хороший, но пазл не складывается.

Могли хоккеистов выгонять, но выгнали тренера. Мне кажется, после этого народ понял, что если таких людей могут убрать, то следующего пнут – даже не заметят. Может, это повлияло как-то» – сказал Шипачёв в интервью ютуб-каналу «Скользкий лёд».

Шипачёв в прошедшем регулярном сезоне сыграл 68 матчей, в которых набрал 45 (9+36) очков.