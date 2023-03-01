«Вашингтон» подтвердил обмен Эллера в «Колорадо»
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» подтвердила обмен нападающего Ларса Эллера в «Колорадо Эвеланш». Как сообщает аккаунт столичного клуба в социальных сетях, взамен «Кэпиталз» получат драфт-пик второго раунда 2025 года.
33-летний датчанин в текущем сезоне провёл за «Вашингтон» 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков.
Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Эллер сыграл 930 матчей, в которых набрал 364 (160+204) очка. Ларс является первым датчанином, ставшим обладателем Кубка Стэнли. Он выиграл трофей в составе «столичных» в 2018 году.
В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 2 марта (6:00 мск).
Новость по теме«Вашингтон» обменял форварда Ларса Эллера в «Колорадо»
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