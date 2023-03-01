Ротенберг о 4:6 от «Динамо» Мн: это была игра их жизни

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА в первом матче плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (4:6).

«Не перегрузили ли команду, в чём причина поражения? Поражение — сирота, у победы много отцов. Когда такой счёт, всегда очень много причин. Соперник, наверное, готовился по своей системе, это была игра их жизни, мы готовились по своей системе, серьезно тренировались, грузили и физически, и тактически. Это наша система, по которой мы работаем весь сезон, это наш долгосрочный план. Мы будем работать, чтобы в следующей игре показать свой лучший хоккей.

Удивили ли минчане? Не удивили, мы играем против этого тренера уже третий год, в регулярке много, вск игры проходили очень непросто, он меняет тактику и звенья, где-то откатывается, где-то идут вперед. Мы это знали, хорошо изучили соперника, тем интереснее будет дальше. Для нас главное — спокойно работать дальше, мы уверены в своих силах, всё только начинается.

Переигрывали смены? Надо сделать анализ всего, у нас не было времени для глубоко анализа, есть день подготовки завтра, сделаем выводы", — сказал Ротенберг на пресс-конференции.