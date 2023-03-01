Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: мы тоже хотим немного побеждать

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог матча с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).

«Задачу-минимум выполнили. Тяжёлый матч, вроде повели 2:0, вроде выстояли в большинстве, но пропустили за 30 секунд. Классный хоккей, много голевых комбинаций. В овертайме любой бросок может решить исход матча. Мы провели классную комбинация и забили гол.

Андрея (Чивилёва, автора победной шайбы – Прим. «Чемпионата») хочу поздравить, и всю команду. Все молодцы, первый шаг сделан, готовимся к следующему матчу.

Каждая игра – это чистый лист бумаги. Да, «Ак Барс» — опытная команда, кубковый боец, но мы тоже хотим немножко побеждать. Были готовы, что Казань побежит. Внесли коррективы, умело отражали эти атаки», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится 3 марта и начнётся в 19:30 мск.