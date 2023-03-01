Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: Гарипов наверняка появится во втором раунде

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после победы над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) рассказал, что вратарь команды Эмиль Гарипов, вероятно, появится во втором раунде, если нижнекамцы пройдут казанский клуб.

«У нас парни молодые, крепкие. Был уверен, что пятиминутное удаление нас не расслабит, не размотает. Хоккей – спорт высоких достижений, нужно быть выносливым.

Порядин? Павел проводит один из лучших сезонов. За него можно просто порадоваться. Путь продолжает в том же духе.

Гарипов? Во втором раунде он наверняка появится», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится 3 марта и начнётся в 19:30 мск.