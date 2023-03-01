Форвард СКА Яшкин — о поражении от «Динамо»: скорее всего, помешала пауза перед плей-офф
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Нападающий СКА Дмитрий Яшкин подвёл итог матча с минским «Динамо» (4:6).
«Всё можно улучшить. Посмотрим, разберём все ошибки и будем готовиться дальше. Всю игру что-то шло не так. Должны были решать исход матча раньше. Где-то упустили. Как я уже сказал – надо посмотреть, разобрать все моменты, все пропущенные голы. И двигаться дальше.
Какие нюансы мешали? Скорее всего, пауза. У нас было восемь дней без матчей, а соперник провёл много игр. И каждая для них была как последняя. Может быть, нам не хватало этой практики. Игра прошла – не стоит сыпать на голову пепел. Будем работать дальше», — цитирует Яшкина сайт СКА.
Второй матч серии между СКА и минским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта и начнётся в 19:30 мск.
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