Стало известно, куда «Аризона» может обменять Шейна Гостисбера

«Каролина Харрикейнз» собирается заполучить защитника «Аризоны Койотс» Шейна Гостисбера, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в своих социальных сетях.

29-летний хоккеист выступает в «Аризоне» с 2021 года. В нынешнем сезоне Гостисбер принял участие в 52 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 31 (10+21) очко.

Всего Гостисбер провёл в Национальной хоккейной лиге 515 встреч, набрав 301 (84+217) очков при показателе полезности "-60".

Гостисбер был выбран в 2012 году в 3-м раунде под общим 78-м номером клубом «Филадельфия Флайерз», за который и дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Шейн Гостисбер играл в составе «Флайерз» до 2021 года, откуда и был обменян в «Аризона Койотс».