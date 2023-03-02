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Онлайн-трансляция матча первого раунда Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Металлург»

Онлайн-трансляция матча первого раунда Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Металлург»
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Сегодня, 2 марта, в Екатеринбурге пройдёт первый матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Автомобилистом» и «Металлургом». Начало матча — в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть на телеканалах KHL и KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск

Команды дважды встречались между собой в рамках матчей плей-офф КХЛ. Обе серии пришлись на четвертьфиналы Восточной конференции и закончились в шести матчах в пользу магнитогорского клуба. В сезонной серии завершившегося регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ три матча из четырёх выиграли хоккеисты «Автомобилиста».

Отметим, что екатеринбургский клуб лишь благодаря победе в последнем матче регулярки с «Сибирью» (2:0) обеспечил себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

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