Шипачёв — о попытке заиграть в НХЛ: не принял то, что там давали. Не хотел сидеть в АХЛ

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал как он относится к тому, что не смог закрепиться в НХЛ. В 2017 году нападающий подписал контракт с «Вегас Голден Найтс». После трёх проведённых матчей был отправлен в АХЛ, однако отказался там выступать, за что был дисквалифицирован «Вегасом» без сохранения зарплаты. 9 ноября 2017 «Вегас» расторг контракт с игроком, а сам игрок подписал соглашение о завершении карьеры в лиге.

«Опыт. Ничего плохого в этом не вижу, съездил, посмотрел. Грубо говоря, не принял то, что там давали, не хотел сидеть в фарм-клубе, считаю, что это мой выбор. То, что там кто-то что-то говорил – мне без разницы.

Я считаю, что после «Вегаса» стал и с журналистами более открытый, потому что посмотрел – там люди к этому относятся как к части работы. Посмотрел какие-то моменты в плане тренировочного процесса, посмотрел как люди готовятся, что делают. И шайбу я привёз, её никто не отменял. Гол есть – детям показываю», – цитирует Шипачёва Youtube-канал «Скользкий лёд».

Шипачёв провёл за «Вегас» три матча и отметился заброшенной шайбой в дебютном матче с «Бостоном».