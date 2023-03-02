Шипачёв: уверен, «Северсталь» наведёт шороху в плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал об игре череповецкой «Северстали» в текущем сезоне, воспитанником которой он является.

«Что значит «Северсталь» для Череповца? Для Череповца «Северсталь» — это очень важно. Команда радует своих болельщиков, особенно в последнее время. Они и сейчас уверенно вышли в плей-офф. Уверен, они наведут там шороху! Каждый человек в Череповце знает о хоккее всё, маленькие пацаны смотрят на Пашку Бучневича, Богдана Киселевича, Владимира Воробьёва — на топовых дяденек, которые здорово играли. Все хотят быть похожими на таких же успешных людей и прекрасных семьянинов», — цитирует Шипачёва официальный сайт КХЛ.

Шипачёв в прошедшем регулярном сезоне сыграл 68 матчей, в которых набрал 45 (9+36) очков.