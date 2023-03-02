Подколзин: первые недели в АХЛ были тяжёлыми, у меня было два пути — сдаться или работать
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал об игре в Американской хоккейной лиге за клуб «Эбботсфорд Кэнакс».
«Первые две недели в «Эбботсфорде» были очень тяжёлыми. Начинаешь слишком много думать. У меня было два пути — сдаться или работать. Было хорошо сыграть в АХЛ, чтобы помнить, кто ты есть, и начать ценить себя», — приводит слова Подколзина The Province.
Подколзин в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «косаток» 27 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. В АХЛ 21-летний форвард провёл 28 игр, в которых забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 результативных баллов.
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