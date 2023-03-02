Главный тренер «Сибири» Мартемьянов оценил волевую победу команды над «Авангардом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итог встречи с «Авангардом» (2:1 ОТ).

«Тяжёлая, сложная игра. Предполагали, что «Авангард» будет много прессинговать и атаковать. К этому были готовы. Старались упростить игру. Игра шла шайба в шайбу. Но мы оказались немножко терпеливее и удачливее.

За счёт чего удалось перестроить команду сразу после пропущенной шайбы? За счёт правильной игры «6х5». Мы забили этот гол, если вы заметили, «6х5». Парни молодцы, хорошо сыграли на добивании, были заряжены на забитие гола — они его и забили.

Рад, что Антон Красоткин постоянно держал команду в игре. Это я не выделяю — просто отмечу.

По содержанию сегодняшняя игра отличалась от матчей с «Авангардом» в регулярке? Мы играем в чемпионате более раскованно — сейчас каждая ошибка чревата последствиями. Возможно, кто меньше их совершит, тот и выиграет. Цена любой ошибки возрастает кратно в плей-офф», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Авангардом» и «Сибирью» состоится 4 марта и начнётся в 14:00 мск.